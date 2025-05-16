«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Ростова» и вылет из Кубка России
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Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение своего клуба от «Ростова» в финале Пути регионов Кубка России (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Ну и традиционный, к сожалению, вопрос: почему сезон за сезоном? Спасибо за чемпионат и Кубок, «Спартак»!» — написано в телеграм-канале фанатской группировки.
В Российской Премьер-Лиге «Спартак» под руководством Станковича занимает пятое место, набрав 51 очков в 28 матчах. Красно-белые утратили даже математические шансы на первое или второе место и за два тура до финиша отстают на четыре очка от находящегося на третьей строчке турнирной таблицы ЦСКА.
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