«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Ростова» и вылет из Кубка России

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение своего клуба от «Ростова» в финале Пути регионов Кубка России (1:2).

«Ну и традиционный, к сожалению, вопрос: почему сезон за сезоном? Спасибо за чемпионат и Кубок, «Спартак»!» — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

В Российской Премьер-Лиге «Спартак» под руководством Станковича занимает пятое место, набрав 51 очков в 28 матчах. Красно-белые утратили даже математические шансы на первое или второе место и за два тура до финиша отстают на четыре очка от находящегося на третьей строчке турнирной таблицы ЦСКА.

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