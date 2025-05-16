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«Лучший тайм в весенней части сезона». Мор — об игре «Спартака» с «Ростовом» в Кубке

«Лучший тайм в весенней части сезона». Мор — об игре «Спартака» с «Ростовом» в Кубке
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор прокомментировал игру красно-белых в проигранном домашнем финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Спартак» провёл очень хороший первый тайм. Мне кажется, что это лучший тайм в весенней части, как и лучшая игра. Но так бывает. Показав хорошую игру, команда проиграла. «Спартак» доминировал по всем статьям, было очень много моментов. Где‑то не хватило везения, где‑то мастерства. Моментов было много. Автогол в пользу «Ростова». Судейские спорные решения были в другую сторону», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» в матче с «Ростовом» имел территориальное преимущество, однако до перерыва не смог воплотить его в голы, пропустив с единственного удара гостей в исполнении Кирилла Щетинина после отскока мяча в ворота от штанги и спины голкипера Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счёт, но две минуты спустя Николай Комличенко вернул жёлто-синим лидерство, установив окончательный результат.

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