El Nacional: Ламин Ямаль хочет видеть в «Барселоне» Маркуса Рашфорда

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий на правах аренды в «Астон Вилле», может перейти в «Барселону». Идею с подписанием английского футболиста поддержал вингер каталонской команды Ламин Ямаль. Как сообщает El Nacional, испанец хотел бы играть с Рашфордом за одну команду.

Ранее стало известно, что Рашфорд начал сотрудничество с агентом Пини Захави, представляющим интересы главного тренера «Барсы» Ханс-Дитера Флика и форварда сине-гранатовых Роберта Левандовского.

Рашфорд провел в этом сезоне английской Премьер-лиги 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 50 млн.