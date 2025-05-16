«Сантос» тратит 25% бюджета на контракт Неймара — UOL

Бразильское издание UOL опубликовало детали контракта нападающего Неймара в «Сантосе». По данным источника, 33-летний футболист зарабатывает в бразильском клубе € 3,3 млн в месяц.

Неймар получает 75% прибыли от спонсоров и продажи футболок с его именем. Форварду выделены три вип-ложи на стадионе. Игроку, его семье и друзьям оплачивают перелеты на самолетах, а также проживание в люксовых отелях. В общей сложности «Сантос» тратит на Неймара 25% годового бюджета.

Неймар – воспитанник «Сантоса». Он вернулся в клуб в январе 2025 года. С тех пор бразилец провёл за команду девять матчей, в которых забил три гола.