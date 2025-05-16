«Спартак» нанёс по воротам «Ростова» в Кубке России 32 удара общим весом 3,73 xG

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику финального матча нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (1:2).

Красно-белые значительно превзошли жёлто-синих по показателю ожидаемых голов xG — 3,73 против 0,88. «Спартак» создал у ворот «Ростова» 13 голевых моментов против пяти в исполнении гостей, москвичи нанесли 32 удара по воротам (12 в створ), дончане — девять ударов (один в створ). При этом хозяева поля владели мячом 62% времени, жёлто-синие — 38%.

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск.

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