«Спартак» нанёс по воротам «Ростова» в Кубке России 32 удара общим весом 3,73 xG
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Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику финального матча нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
Красно-белые значительно превзошли жёлто-синих по показателю ожидаемых голов xG — 3,73 против 0,88. «Спартак» создал у ворот «Ростова» 13 голевых моментов против пяти в исполнении гостей, москвичи нанесли 32 удара по воротам (12 в створ), дончане — девять ударов (один в створ). При этом хозяева поля владели мячом 62% времени, жёлто-синие — 38%.
Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск.
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