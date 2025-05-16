Вратарь «Спартака» Максименко — о поражении в матче с «Ростовом»: нам нет оправданий

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2).

«Весна ещё не закончилась. Впереди у нас ещё две игры. После уже будем давать оценку нашему выступлению. Как видите, мы достаточно неплохо играли с «Ростовом». Все новые ребята давно влились. Прошло практически три месяца с их прихода. Связи налажены. Нам всем нет оправданий», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко пропустил от «Ростова» два гола после одного удара в створ — первый мяч дончан влетел в сетку отскоком от штанги и спины голкипера и был записан на его счёт как автогол.

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