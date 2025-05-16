Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Максименко — о поражении в матче с «Ростовом»: нам нет оправданий

Вратарь «Спартака» Максименко — о поражении в матче с «Ростовом»: нам нет оправданий
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Весна ещё не закончилась. Впереди у нас ещё две игры. После уже будем давать оценку нашему выступлению. Как видите, мы достаточно неплохо играли с «Ростовом». Все новые ребята давно влились. Прошло практически три месяца с их прихода. Связи налажены. Нам всем нет оправданий», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко пропустил от «Ростова» два гола после одного удара в створ — первый мяч дончан влетел в сетку отскоком от штанги и спины голкипера и был записан на его счёт как автогол.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» нанёс по воротам «Ростова» в Кубке России 32 удара общим весом 3,73 xG
Радимов оценил победу «Ростова» над «Спартаком» и выход в Суперфинал Кубка России

Видео: Болельщики «Спартака» встретили Соболева

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android