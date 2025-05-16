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Игрок «Спартака» Гарсия: стыдно проигрывать «Ростову» при такой поддержке — это катастрофа

Игрок «Спартака» Гарсия: стыдно проигрывать «Ростову» при такой поддержке — это катастрофа
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о вылете красно-белых из Кубка России после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

— При такой поддержке домашних трибун грех проигрывать?
— Да, это катастрофа. Даже стыдно проигрывать при такой поддержке трибун. Последние результаты команды — трагедия. Игры проходят не так, как мы хотим, и результат не тот, который мы хотим. Не хочется говорить, что это футбол и такое случается, но результат налицо — мы проигрываем, а другая команда выигрывает. Победы в последних играх не спасут этот сезон «Спартака». Мы боролись за два титула, а в итоге не получим ни одного. По крайней мере, мы можем завершить сезон со слегка поднятой головой, — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» в матче с «Ростовом» имел территориальное преимущество, однако до перерыва не смог воплотить его в голы, пропустив с единственного удара гостей в исполнении Кирилла Щетинина после отскока мяча в ворота от штанги и спины голкипера Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счёт, но две минуты спустя Николай Комличенко вернул жёлто-синим лидерство, установив окончательный результат.

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