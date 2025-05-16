Владислав Радимов рассказал, какой клуб считает фаворитом в матче Суперфинала Кубка России

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Владислав Радимов оценил шансы красно-синих и «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«В одном матче может произойти всё. Понятно, что ЦСКА фаворит. По весне произвёл такое впечатление, что на бумаге можем написать что угодно. Но это финальный матч — сложиться всё может как угодно. Но на бумаге — фаворит ЦСКА», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск. Ранее по результатам жеребьёвки стало известно, что формальным хозяином поля в этом матче будет клуб с берегов Дона.

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