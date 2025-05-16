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С Асенсио из «Реала» сняты обвинения за распространение секс-видео с несовершеннолетней

С Асенсио из «Реала» сняты обвинения за распространение секс-видео с несовершеннолетней
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С центрального защитника «Реала» Рауля Асенсио сняты обвинения за распространение сексуального видео с несовершеннолетней. Об этом сообщает Верховный суд юстиции Канарских островов.

Суд испанской Гран-Канарии возбудил уголовное дело против Асенсио и трёх его бывших одноклубников из молодёжки «Реала» за съёмку и распространение интимного видео в 2023 году с участием двух женщин, одна из которых была несовершеннолетней, без их согласия.

Судья признал, что доказательств участия Асенсио в съёмке нет – во время записи он находился с другой девушкой. Тем не менее 22-летний защитник остаётся под подозрением в хранении и демонстрации видео, зная о присутствии несовершеннолетней.

Асенсио 22 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провёл 22 матча, в которых сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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