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«Система игры Флика многим казалась анархичной». Радимов — о чемпионстве «Барселоны»

«Система игры Флика многим казалась анархичной». Радимов — о чемпионстве «Барселоны»
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал завоевание золотых медалей чемпионата Испании «Барселоной» под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

«Флика мы знаем как тренера, у которого есть свои методики. Здесь с первого дня была выстроена система игры, которая изначально многим казалась анархичной — особенно высокая линия обороны. Но всё в итоге сложилось», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые со счётом 2:0 победили «Эспаньол» в выездном матче 36-го тура Ла Лиги и завоевали звание чемпионов Испании, за два тура до финиша создав отрыв в семь очков от ближайшего преследователя — мадридского «Реала».

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