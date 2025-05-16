«Система игры Флика многим казалась анархичной». Радимов — о чемпионстве «Барселоны»

Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал завоевание золотых медалей чемпионата Испании «Барселоной» под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

«Флика мы знаем как тренера, у которого есть свои методики. Здесь с первого дня была выстроена система игры, которая изначально многим казалась анархичной — особенно высокая линия обороны. Но всё в итоге сложилось», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые со счётом 2:0 победили «Эспаньол» в выездном матче 36-го тура Ла Лиги и завоевали звание чемпионов Испании, за два тура до финиша создав отрыв в семь очков от ближайшего преследователя — мадридского «Реала».

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