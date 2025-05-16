Чемпион мира Корреа — о трудном детстве: ходил попрошайничать и ел один раз в день

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа рассказал о тяжёлых годах своего детства.

«Горжусь тем, что смог выбраться из своего района, достичь того, чего достиг, вытащить свою семью из нищеты. У нас не было еды. Нас было 10 братьев и сестёр, и, когда умер папа, мне было 10 лет, мама осталась одна. Мы ели один раз в день, если вообще ели. Сейчас, слава богу, у нас всё есть. Это совершенно другая жизнь.

В 12 лет я уехал в Буэнос-Айрес и отправлял маме всё, что зарабатывал. Раньше нам приходилось выбирать, в какое время дня поесть. Мы ходили попрошайничать, открывали двери такси, продавали с мамой розы. С бабушкой проходили километры, стучались в дома. Мы вспоминаем это с радостью, потому что тогда были счастливы.

Мы были маленькими и просто хотели помочь маме. Соревновались между собой, кто принесёт больше денег», – приводит слова Корреа Los Edul.

Корреа выиграл чемпионат мира – 2022 в составе сборной Аргентины. Ранее стало известно, что он близок к переходу в мексиканский «Тигрес» из «Атлетико» за € 6 млн.