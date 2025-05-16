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Комличенко прокомментировал выход «Ростова» в Суперфинал Кубка России

Комличенко прокомментировал выход «Ростова» в Суперфинал Кубка России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по итогам победного выездного матча финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Я говорил, что шансы будут 50 на 50. Хорошо, что всё так удачно получилось для нас. Когда пропустили, получилось сразу забить. Хорошо, что успели всё так быстро решить. Поведение Станковича — это не моё дело. Не мне оценивать», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Николай Комличенко на 78-й минуте игры стал автором победного гола, который вывел жёлто-синих в Суперфинал Кубка России, где они сыграют за трофей с ЦСКА.

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