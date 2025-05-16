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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 37-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 37-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 16 мая, матчем «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур» стартует 37-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание матчей 37-го тура АПЛ (время — московское):

16 мая, пятница

21:30. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»;
22:15. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

18 мая, воскресенье

14:00. «Эвертон» — «Саутгемптон»;
16:15. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест»;
17:00. «Лестер Сити» — «Ипсвич Таун»;
17:00. «Брентфорд» — «Фулхэм»;
18:30. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».

19 мая, понедельник

22:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль».

20 мая, вторник

22:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»;
22:00. «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль». Команда набрала 83 очка за 36 матчей.

Турнирная таблица АПЛ
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