Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 37-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 16 мая, матчем «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур» стартует 37-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 37-го тура АПЛ (время — московское):
16 мая, пятница
21:30. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»;
22:15. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
18 мая, воскресенье
14:00. «Эвертон» — «Саутгемптон»;
16:15. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест»;
17:00. «Лестер Сити» — «Ипсвич Таун»;
17:00. «Брентфорд» — «Фулхэм»;
18:30. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».
19 мая, понедельник
22:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль».
20 мая, вторник
22:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»;
22:00. «Манчестер Сити» — «Борнмут».
Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль». Команда набрала 83 очка за 36 матчей.