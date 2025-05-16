Лангович: если можно назвать поддержку фанатов «Спартака» давлением, мы с ним справились

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался по итогам финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Футболист отметил, что игроки «Ростова» справились с давлением в матче, который проходил на домашней арене красно-белых.

«Мы прекрасно знали, какие у «Спартака» болельщики. Понимали, какой матч нас ждёт. Все к этому были прекрасно готовы. Мы не в первый раз играли матч с такими болельщиками и на таком стадионе. Ничего удивительного не было. Если можно назвать поддержку фанатов «Спартака» давлением, мы с ним справились», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.