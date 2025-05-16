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Лангович: если можно назвать поддержку фанатов «Спартака» давлением, мы с ним справились

Лангович: если можно назвать поддержку фанатов «Спартака» давлением, мы с ним справились
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался по итогам финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Футболист отметил, что игроки «Ростова» справились с давлением в матче, который проходил на домашней арене красно-белых.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Мы прекрасно знали, какие у «Спартака» болельщики. Понимали, какой матч нас ждёт. Все к этому были прекрасно готовы. Мы не в первый раз играли матч с такими болельщиками и на таком стадионе. Ничего удивительного не было. Если можно назвать поддержку фанатов «Спартака» давлением, мы с ним справились», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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