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Гарсия — о матче «Спартака» с «Ростовом»: судья повлиял на результат, странные решения

Гарсия — о матче «Спартака» с «Ростовом»: судья повлиял на результат, странные решения
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о вылете красно-белых из Кубка России после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2). Он заявил, что главный арбитр встречи Кирилл Левников принимал странные решения и повлиял на итоговый результат игры.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Конечно, судья сыграл свою роль на результате, принимал странные решения. Я не согласен ни с одним решением Левникова», – приводит слова Ливая Гарсии интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, в Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ПФК ЦСКА, который стал победителем Пути РПЛ (верхней сетки плей-офф).

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