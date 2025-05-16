Гарсия — о матче «Спартака» с «Ростовом»: судья повлиял на результат, странные решения
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о вылете красно-белых из Кубка России после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2). Он заявил, что главный арбитр встречи Кирилл Левников принимал странные решения и повлиял на итоговый результат игры.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Конечно, судья сыграл свою роль на результате, принимал странные решения. Я не согласен ни с одним решением Левникова», – приводит слова Ливая Гарсии интернет-портал «Советский спорт».
Напомним, в Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ПФК ЦСКА, который стал победителем Пути РПЛ (верхней сетки плей-офф).
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