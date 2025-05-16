Матч «Сочи» — «Торпедо» обслужит Инал Танашев

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 33-го тура Мелбет Первой Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Родина»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Алексей Линкин (Воронеж), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Балтика» — «Енисей»: Игорь Захаров (Казань) – Руслан Шекемов (Нальчик), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Сочи» — «Торпедо»: Инал Танашев (Нальчик) – Денис Петров (Астрахань), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), VAR – Артем Любимов (Санкт-Петербург), АVAR – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Чайка» — «Ротор»: Алексей Лапатухин (Москва) – Денис Мирошник (Ставрополь), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Илья Рабин (Московская область);

«Уфа» — «Арсенал»: Кирилл Силантьев (Самара) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Тюмень» — «Урал»: Владимир Фалов (Москва) – Артем Перов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Александр Сединкин (Омск), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Шинник» — «Сокол»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«КАМАЗ» — «Алания»: Станислав Матвеев (Троицк) – Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Нефтехимик» — «Черноморец»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Алексей Ермилов (Москва), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Николай Левин (Саранск).