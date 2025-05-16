Кафанов — об игре вратаря Ятимова в матче со «Спартаком»: сделал то, что должен был делать

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре голкипера жёлто-синих Рустама Ятимова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».
«Ещё статистику не смотрел — ударов действительно было много, в створ в районе 10. В каждой ситуации он сделал то, что должен был сделать. Нам этого хватило для победы. Игра была похожа на ту, которая была в ноябре на Кубок — тогда мы победили 1:0. Преимущество «Спартака», мы обороняемся, ждём своего шанса и потом забиваем», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 15 мая. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.
- 16 мая 2025
-
11:01
-
10:58
-
10:47
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:16
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:29
-
09:28
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:48
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
07:58
-
07:23
-
07:03
-
06:49
-
06:39
-
06:33
-
06:21
-
05:46