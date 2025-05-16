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Кафанов — об игре вратаря Ятимова в матче со «Спартаком»: сделал то, что должен был делать

Кафанов — об игре вратаря Ятимова в матче со «Спартаком»: сделал то, что должен был делать
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре голкипера жёлто-синих Рустама Ятимова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Ещё статистику не смотрел — ударов действительно было много, в створ в районе 10. В каждой ситуации он сделал то, что должен был сделать. Нам этого хватило для победы. Игра была похожа на ту, которая была в ноябре на Кубок — тогда мы победили 1:0. Преимущество «Спартака», мы обороняемся, ждём своего шанса и потом забиваем», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 15 мая. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.

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