Кафанов — об игре вратаря Ятимова в матче со «Спартаком»: сделал то, что должен был делать

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре голкипера жёлто-синих Рустама Ятимова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«Ещё статистику не смотрел — ударов действительно было много, в створ в районе 10. В каждой ситуации он сделал то, что должен был сделать. Нам этого хватило для победы. Игра была похожа на ту, которая была в ноябре на Кубок — тогда мы победили 1:0. Преимущество «Спартака», мы обороняемся, ждём своего шанса и потом забиваем», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 15 мая. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.