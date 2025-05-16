Гаврилов: сезон для «Спартака» потерян — грустно смотреть на результаты команды

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о результатах клуба. «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Ростову» в финале Пути регионов — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Сезон для «Спартака» потерян. Станковича можно менять, если это поможет, но, думаю, дело не в тренере, а в футболистах. Не могу говорить о работе Станковича, но вы сами понимаете, что результата нет, команда играет нестабильно. Пусть руководство решает, что надо делать. Мне, конечно, грустно смотреть на последние результаты «Спартака», но что поделать?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.