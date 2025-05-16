Комличенко раскрыл, что Карпин сказал игрокам «Ростова» перед матчем со «Спартаком»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко раскрыл, что экс-тренер жёлто-синих Валерий Карпин сказал игрокам команды перед матчем финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Карпин перед матчем со «Спартаком» нам сказал: «Давайте, ребята. Вы можете. Верю в вас», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 15 мая. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.
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