Комличенко раскрыл, что Карпин сказал игрокам «Ростова» перед матчем со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко раскрыл, что экс-тренер жёлто-синих Валерий Карпин сказал игрокам команды перед матчем финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«Карпин перед матчем со «Спартаком» нам сказал: «Давайте, ребята. Вы можете. Верю в вас», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 15 мая. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.