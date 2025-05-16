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УЕФА раскритиковал Инфантино за решение присоединиться к турне Трампа — Sky News

УЕФА раскритиковал Инфантино за решение присоединиться к турне Трампа — Sky News
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Решение главы ФИФА Джанни Инфантино присоединиться к туру президента США Дональда Трампа подверглось критике со стороны руководства европейского футбола после того, как он опоздал на конгресс ФИФА.

«Изменения в расписании конгресса ФИФА, внесённые в последнюю минуту, вызывают глубокое сожаление. Конгресс ФИФА — это одно из самых важных мероприятий в мировом футболе, на котором собираются все 211 стран, участвующих в мировой игре, чтобы обсудить вопросы, которые влияют на спорт по всему миру.

Принимающая сторона, Федерация футбола Парагвая и наши партнёры из КОНМЕБОЛ, приложили значительные усилия, чтобы разместить так много делегатов, и мы благодарим их за гостеприимство. Но изменение расписания в последнюю минуту, как представляется, просто в угоду частным политическим интересам, не приносит игре никакой пользы и, по-видимому, ставит её интересы на второе место.

Мы все на своём посту, чтобы служить футболу, от улиц до трибун, и члены Совета УЕФА и ФИФА посчитали необходимым в этот раз подчеркнуть, что игра на первом месте, и уйти, как было запланировано изначально», — приводит заявление УЕФА Sky News.

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