Совершившая массовое ДТП в Барселоне женщина была в трезвом состоянии — Mundo Deportivo

Женщина, которая совершила массовое ДТП в Барселоне во время матча 36-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной», была трезвой, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на слова главы полицейского управления Южного округа Эдуарда Саллена. Отметим, что по итогам дорожно-транспортного происшествия пострадало около 14 человек.

«Человек, который вёл автомобиль по открытой дороге, был окружён болельщиками, направлявшимися на стадион, и по какой-то причине, которая нам ещё не ясна, ускорился. Мы должны определить, почему она совершила этот манёвр», — приводит источник слова Саллена.

Напомним, благодаря победе над «Эспаньолом» (2:0) «Барселона» стала чемпионом Испании.