Совершившая массовое ДТП в Барселоне женщина была в трезвом состоянии — Mundo Deportivo
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Женщина, которая совершила массовое ДТП в Барселоне во время матча 36-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной», была трезвой, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на слова главы полицейского управления Южного округа Эдуарда Саллена. Отметим, что по итогам дорожно-транспортного происшествия пострадало около 14 человек.
Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53' 0:2 Лопес Мартин – 90+5'
Удаления: Кабрера – 80' / нет
«Человек, который вёл автомобиль по открытой дороге, был окружён болельщиками, направлявшимися на стадион, и по какой-то причине, которая нам ещё не ясна, ускорился. Мы должны определить, почему она совершила этот манёвр», — приводит источник слова Саллена.
Напомним, благодаря победе над «Эспаньолом» (2:0) «Барселона» стала чемпионом Испании.
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