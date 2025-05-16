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Совершившая массовое ДТП в Барселоне женщина была в трезвом состоянии — Mundo Deportivo

Совершившая массовое ДТП в Барселоне женщина была в трезвом состоянии — Mundo Deportivo
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Женщина, которая совершила массовое ДТП в Барселоне во время матча 36-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной», была трезвой, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на слова главы полицейского управления Южного округа Эдуарда Саллена. Отметим, что по итогам дорожно-транспортного происшествия пострадало около 14 человек.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

«Человек, который вёл автомобиль по открытой дороге, был окружён болельщиками, направлявшимися на стадион, и по какой-то причине, которая нам ещё не ясна, ускорился. Мы должны определить, почему она совершила этот манёвр», — приводит источник слова Саллена.

Напомним, благодаря победе над «Эспаньолом» (2:0) «Барселона» стала чемпионом Испании.

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