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Полузащитник «Пари НН» Майга рассказал о состоянии после восстановления от травмы

Полузащитник «Пари НН» Майга рассказал о состоянии после восстановления от травмы
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о своём состоянии. На старте весенней части сезона футболист вернулся к матчам после разрыва крестообразной связки. 30-летний малийский игрок не выходил на поле с 14 апреля 2024 года.

— Кажется, что с каждым матчем набираешь после восстановления от травмы. Сейчас как оценишь своё состояние?
— Всё постепенно. Как видите, в последних трёх матчах провёл на поле по 90 минут. Чувствую себя хорошо, появилось больше уверенности. Нужно продолжать набирать игровую практику, — приводит слова Майга официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

В текущем сезоне чемпионата России Мамаду Майга провёл восемь матчей.

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