«Зенит» в честь столетия подарит медали всем рождённым в Санкт-Петербурге 25 мая детям

Пресс-служба «Зенита» объявила, что клуб вручит «чемпионскую медаль» каждому новорождённому в Санкт-Петербурге 25 мая ребёнку. В этот день сине-бело-голубые отпразднуют юбилей — «Зениту» исполнится ровно 100 лет.

«В день своего юбилея сине-бело-голубые сделают подарок всем новорождённым Петербурга! Каждый ребёнок, который появится на свет 25 мая 2025 года, получит от клуба уникальный сувенир — медаль будущего чемпиона. Медаль будущего чемпиона вместе с праздничным напутствием будет упакована в сине-бело-голубой футляр с изображением львёнка — в честь главного символа петербургского клуба», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. В двух последних турах Российской Премьер-Лиги этого сезона «быки» сыграют с «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит» ждут игры с «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Отметим, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России. Команда Сергея Семака неизменно выигрывала Российскую Премьер-Лигу на протяжении последних шести лет.