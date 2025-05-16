Комличенко: ЦСКА здорово сыграл с «Зенитом» — в Суперфинале будет классный матч

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится 1 июня. Ранее в финале Пути РПЛ ЦСКА прошёл санкт-петербургский «Зенит» (по сумме двух матчей — 2:2, 4:3 пен.).

«Я не удивлён, что ЦСКА прошёл «Зенит». Мы смотрели игру — они очень классно и организованно сыграли. Ничего не дали сделать. Это они ещё пенальти не забили. Здорово сыграли! Для меня матч с ЦСКА не будет принципиальным. Просто классная команда. В Суперфинале будет классная игра», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.