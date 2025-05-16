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Комличенко: ЦСКА здорово сыграл с «Зенитом» — в Суперфинале будет классный матч

Комличенко: ЦСКА здорово сыграл с «Зенитом» — в Суперфинале будет классный матч
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится 1 июня. Ранее в финале Пути РПЛ ЦСКА прошёл санкт-петербургский «Зенит» (по сумме двух матчей — 2:2, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Я не удивлён, что ЦСКА прошёл «Зенит». Мы смотрели игру — они очень классно и организованно сыграли. Ничего не дали сделать. Это они ещё пенальти не забили. Здорово сыграли! Для меня матч с ЦСКА не будет принципиальным. Просто классная команда. В Суперфинале будет классная игра», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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