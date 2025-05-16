Комличенко: ЦСКА здорово сыграл с «Зенитом» — в Суперфинале будет классный матч
Поделиться
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится 1 июня. Ранее в финале Пути РПЛ ЦСКА прошёл санкт-петербургский «Зенит» (по сумме двух матчей — 2:2, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Я не удивлён, что ЦСКА прошёл «Зенит». Мы смотрели игру — они очень классно и организованно сыграли. Ничего не дали сделать. Это они ещё пенальти не забили. Здорово сыграли! Для меня матч с ЦСКА не будет принципиальным. Просто классная команда. В Суперфинале будет классная игра», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
11:01
-
10:58
-
10:47
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:16
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:29
-
09:28
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:48
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
07:58
-
07:23
-
07:03
-
06:49
-
06:39
-
06:33
-
06:21
-
05:46