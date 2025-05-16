Ливай Гарсия: увольнение Станковича? До наших ошибок он прекрасно работал

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича. «Спартак» под руководством серба вылетел из Кубка России за шаг до Суперфинала, а в РПЛ занимает пятое место за два тура до конца чемпионата.

«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал. Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с «Динамо», «Факелом», «Ростовом», ЦСКА, «Динамо» Махачкала. Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всё равно теряли очки», – приводит слова Гарсии «Советский спорт».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.