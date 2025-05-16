Игрок «Пари НН» Майга: нужно каждый домашний матч играть так, как это было с «Крыльями»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Нижегородцы выиграли со счётом 5:2. В составе «Пари НН» отличились Вячеслав Грулёв и Хуан Босельи (четырежды). За «Крылья Советов» забили Иван Олейников и Владислав Шитов.

— Можно ли сказать, что «Пари НН» превзошёл «Крылья» в мотивации?

— Возможно, «Крылья» думали, что это будет спокойная встреча. Но мы играли дома. Нам нужно каждый домашний матч играть так, как это было с «Крыльями», то есть биться до конца. Мы играем перед своими болельщиками. Они здорово нас поддерживают. Такую поддержку нужно заслужить и дорожить ей, — приводит слова Майга официальный сайт «Пари Нижний Новгород».