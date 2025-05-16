Игрок «Пари НН» Майга: нужно каждый домашний матч играть так, как это было с «Крыльями»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Нижегородцы выиграли со счётом 5:2. В составе «Пари НН» отличились Вячеслав Грулёв и Хуан Босельи (четырежды). За «Крылья Советов» забили Иван Олейников и Владислав Шитов.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9' 2:0 Босельи – 16' 3:0 Босельи – 44' 4:0 Босельи – 45+1' 4:1 Олейников – 45+5' 4:2 Шитов – 65' 5:2 Босельи – 76'
— Можно ли сказать, что «Пари НН» превзошёл «Крылья» в мотивации?
— Возможно, «Крылья» думали, что это будет спокойная встреча. Но мы играли дома. Нам нужно каждый домашний матч играть так, как это было с «Крыльями», то есть биться до конца. Мы играем перед своими болельщиками. Они здорово нас поддерживают. Такую поддержку нужно заслужить и дорожить ей, — приводит слова Майга официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
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