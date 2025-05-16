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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поддержал идею матча сборных России и Бразилии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поддержал идею матча сборных России и Бразилии
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра считает, что товарищеский матч со сборной Бразилии пошёл бы на пользу национальной команде России. Ранее появилась информация, что Россия может сыграть с Бразилией осенью 2025 года.

— Вы бы поддержали идею матча России и Бразилии?
— Конечно. Это было бы вообще супер. Тем более у Бразилии очень сильная сборная. В Бразилии тоже писали про эту игру, но не знаю, будет она или нет. Было бы интересно, это точно. Для сборной России это стало бы хорошей проверкой, — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

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