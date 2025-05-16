Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» представил первую форму на сезон-2025/2026

«Челси» представил первую форму на сезон-2025/2026
Комментарии

Английский «Челси» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2025/2026.

Фото: ФК «Челси»

«Домашняя футболка сезона-2025/2026 с фактурным принтом выполнена в сочетании с нашим классическим синим цветом с более ярким оттенком, олицетворяющим дух молодости, который сформировал Западный Лондон. Белая и красная отделка дополняют цвета, унаследованные «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цветовой гамме и вдохновению от общего дизайна», — написано в заявлении клуба.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 63 очка за 36 матчей.

Материалы по теме
«Челси», «Сити» и ещё 4 клуба АПЛ претендуют на выход в ЛЧ. Расклады за 2 тура до финиша
«Челси», «Сити» и ещё 4 клуба АПЛ претендуют на выход в ЛЧ. Расклады за 2 тура до финиша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android