«Челси» представил первую форму на сезон-2025/2026

Английский «Челси» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2025/2026.

Фото: ФК «Челси»

«Домашняя футболка сезона-2025/2026 с фактурным принтом выполнена в сочетании с нашим классическим синим цветом с более ярким оттенком, олицетворяющим дух молодости, который сформировал Западный Лондон. Белая и красная отделка дополняют цвета, унаследованные «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цветовой гамме и вдохновению от общего дизайна», — написано в заявлении клуба.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 63 очка за 36 матчей.