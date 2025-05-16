Дворкович высказался о фаворите Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 1 июня. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

«Мне нравится стратегия главного тренера ЦСКА Марко Николича в целом. Я очень уважаю его как тренера, но неуступчивость «Ростова» тоже может сыграть роль. Мне кажется, что по классу ЦСКА, конечно, формально является фаворитом, но финал есть финал — может случиться всё что угодно», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».