Защитник «Ростова» Лангович высказался о возможном уходе игроков из команды летом

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о возможной распродаже лучших футболистов южного клуба. Ранее СМИ приписывали интерес ряда топ-клубов РПЛ к лидерам ростовчан. В частности, Ланговича связывали с московским «Спартаком».

— Не кажется, что уже летом половину состава «Ростова» раскупят топ-клубы России?

— На это надо смотреть после финальной игры 1 июня. Об этом никто не говорит, и даже мыслей об этом нет. Все мысли о последних двух турах в РПЛ и Суперфинале Кубка России. Все слухи об уходах — это не про нас, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.