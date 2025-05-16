Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ростова» Лангович высказался о возможном уходе игроков из команды летом

Защитник «Ростова» Лангович высказался о возможном уходе игроков из команды летом
Комментарии

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о возможной распродаже лучших футболистов южного клуба. Ранее СМИ приписывали интерес ряда топ-клубов РПЛ к лидерам ростовчан. В частности, Ланговича связывали с московским «Спартаком».

— Не кажется, что уже летом половину состава «Ростова» раскупят топ-клубы России?
— На это надо смотреть после финальной игры 1 июня. Об этом никто не говорит, и даже мыслей об этом нет. Все мысли о последних двух турах в РПЛ и Суперфинале Кубка России. Все слухи об уходах — это не про нас, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Комличенко раскрыл, что Карпин сказал игрокам «Ростова» перед матчем со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android