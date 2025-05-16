Наумов: руководителям «Спартака» давно нужно было поставить Станковича на место

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах столичного «Спартака». Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Ростову» в финале Пути регионов — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Безусловно, «Спартак» провалил этот сезон. Вроде бы красно-белые вчера всё время атаковали, но «Ростов» действовал очень организованно и в двух атаках забил два мяча. Это говорит о несостоятельности тренерского штаба «Спартака» в этой игре и в целом во всём сезоне. Поведение Станковича никуда не годится — руководителям клуба давно нужно было поставить его на место. Он своими действиями мешает команде играть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в текущем сезоне дважды был удалён в матчах Кубка России, а также отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в Российской Премьер-Лиге.