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Наумов: руководителям «Спартака» давно нужно было поставить Станковича на место

Наумов: руководителям «Спартака» давно нужно было поставить Станковича на место
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах столичного «Спартака». Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Ростову» в финале Пути регионов — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Безусловно, «Спартак» провалил этот сезон. Вроде бы красно-белые вчера всё время атаковали, но «Ростов» действовал очень организованно и в двух атаках забил два мяча. Это говорит о несостоятельности тренерского штаба «Спартака» в этой игре и в целом во всём сезоне. Поведение Станковича никуда не годится — руководителям клуба давно нужно было поставить его на место. Он своими действиями мешает команде играть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в текущем сезоне дважды был удалён в матчах Кубка России, а также отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в Российской Премьер-Лиге.

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