Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что фаворитом Суперфинала Фонбет Кубка России ЦСКА — «Ростов» будет команда Марко Николича. Мор отметил, что для армейцев главное — подойти к матчу без травм.

«По трофеям соскучились и армейцы, и «Ростов», который всего раз выигрывал Кубок России. Безусловно, им нужно повторить этот успех, ведь неизвестно, когда ещё в следующий раз клуб выйдет в финал. Если говорить по содержанию, ЦСКА сейчас гораздо сильнее. Если они подойдут к матчу в нормальном состоянии без травм, то ЦСКА в этом матче — явный фаворит», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск. Действующим победителем Кубка страны является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».