Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворита Суперфинала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что фаворитом Суперфинала Фонбет Кубка России ЦСКА — «Ростов» будет команда Марко Николича. Мор отметил, что для армейцев главное — подойти к матчу без травм.

«По трофеям соскучились и армейцы, и «Ростов», который всего раз выигрывал Кубок России. Безусловно, им нужно повторить этот успех, ведь неизвестно, когда ещё в следующий раз клуб выйдет в финал. Если говорить по содержанию, ЦСКА сейчас гораздо сильнее. Если они подойдут к матчу в нормальном состоянии без травм, то ЦСКА в этом матче — явный фаворит», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск. Действующим победителем Кубка страны является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».

Материалы по теме
Эксклюзив
Комличенко раскрыл, что Карпин сказал игрокам «Ростова» перед матчем со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android