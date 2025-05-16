Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: не думаю, что Станковича надо увольнять из «Спартака» — он хороший тренер

Гладилин: не думаю, что Станковича надо увольнять из «Спартака» — он хороший тренер
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Он считает, что московскому клубу не стоит увольнять серба. Ранее слухи о возможной отставке Станковича появились в СМИ.

«Поведение Станковича — невыдержанность тренера. В его оправдание можно сказать, что у «Спартака» неудовлетворительные результаты. Но, имея такой состав, возможности и полный стадион болельщиков, нельзя проигрывать «Ростову». Красно-белые в любом составе должны были побеждать. Нервные срывы Станковича понятны — он эмоциональный человек, а результата нет. У Деяна ещё есть контракт со «Спартаком». Не думаю, что его надо увольнять — он хороший тренер, просто эмоционально переживает. Надо учесть ошибки и понять, почему они произошли после зимней паузы. Нужно как следует завершить чемпионат России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.

Материалы по теме
Отставка Станковича – единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Отставка Станковича – единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android