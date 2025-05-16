Гладилин: не думаю, что Станковича надо увольнять из «Спартака» — он хороший тренер

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Он считает, что московскому клубу не стоит увольнять серба. Ранее слухи о возможной отставке Станковича появились в СМИ.

«Поведение Станковича — невыдержанность тренера. В его оправдание можно сказать, что у «Спартака» неудовлетворительные результаты. Но, имея такой состав, возможности и полный стадион болельщиков, нельзя проигрывать «Ростову». Красно-белые в любом составе должны были побеждать. Нервные срывы Станковича понятны — он эмоциональный человек, а результата нет. У Деяна ещё есть контракт со «Спартаком». Не думаю, что его надо увольнять — он хороший тренер, просто эмоционально переживает. Надо учесть ошибки и понять, почему они произошли после зимней паузы. Нужно как следует завершить чемпионат России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.