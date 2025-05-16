«Не каждый матч такое случается». Игрок «Пари НН» Майга — о 5:2 с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Нижегородцы выиграли со счётом 5:2. В составе «Пари НН» отличились Вячеслав Грулёв и Хуан Босельи (четырежды). За «Крылья Советов» забили Иван Олейников и Владислав Шитов.
– Команда забила пять мячей. Удивились конечному счету?
– Не каждый матч такое случается. Но нужно верить в себя. Это самое главное. Мы хорошо готовились к матчу с «Крыльями». В последних играх показываем, что можем играть против любого соперника.
– Такая победа придаст уверенности команде в будущем?
– Конечно. Но сейчас нужно обойтись без эйфории. Впереди важный матч против «Факела». Нам нужна только победа, — приводит слова Майга официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
- 16 мая 2025
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