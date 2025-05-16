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«Не каждый матч такое случается». Игрок «Пари НН» Майга — о 5:2 с «Крыльями Советов»

«Не каждый матч такое случается». Игрок «Пари НН» Майга — о 5:2 с «Крыльями Советов»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Нижегородцы выиграли со счётом 5:2. В составе «Пари НН» отличились Вячеслав Грулёв и Хуан Босельи (четырежды). За «Крылья Советов» забили Иван Олейников и Владислав Шитов.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

– Команда забила пять мячей. Удивились конечному счету?
– Не каждый матч такое случается. Но нужно верить в себя. Это самое главное. Мы хорошо готовились к матчу с «Крыльями». В последних играх показываем, что можем играть против любого соперника.

– Такая победа придаст уверенности команде в будущем?
– Конечно. Но сейчас нужно обойтись без эйфории. Впереди важный матч против «Факела». Нам нужна только победа, — приводит слова Майга официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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