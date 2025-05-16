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Валерий Гладилин: этот сезон провален для «Спартака» — у команды что-то сломалось

Валерий Гладилин: этот сезон провален для «Спартака» — у команды что-то сломалось
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах клуба. «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Ростову» в финале Пути регионов — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Вратарь «Ростова» удачно сыграл со «Спартаком», но красно-белых также подвела реализация моментов. В таких матчах, кто реализовывает свои моменты и не допускает их у своих ворот, тот и выигрывает. Так и получилось.

Для «Спартака» этот сезон провален. Концовка чемпионата всё испортила — было много матчей, где красно-белые не должны были проигрывать. После зимней паузы «Спартак» совсем не тот, что был до неё, — что-то сломалось. Если и дальше будет такая катавасия, даже «Локомотив» может обойти «Спартак», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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