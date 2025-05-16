Валерий Гладилин: этот сезон провален для «Спартака» — у команды что-то сломалось

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах клуба. «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Ростову» в финале Пути регионов — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Вратарь «Ростова» удачно сыграл со «Спартаком», но красно-белых также подвела реализация моментов. В таких матчах, кто реализовывает свои моменты и не допускает их у своих ворот, тот и выигрывает. Так и получилось.

Для «Спартака» этот сезон провален. Концовка чемпионата всё испортила — было много матчей, где красно-белые не должны были проигрывать. После зимней паузы «Спартак» совсем не тот, что был до неё, — что-то сломалось. Если и дальше будет такая катавасия, даже «Локомотив» может обойти «Спартак», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.