«Классный вариант». Бубнов — о возможном переходе Руденко в «Локомотив»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего подмосковных «Химок» Александра Руденко в столичный «Локомотив».

«Ну, классный вариант. Молодец. Подходит ли он по своему уровню? Да, он забивной, достаточно скоростной, агрессивный, и в пас хорошо играет. Кстати, и головой может, и ногами забить, несмотря на невысокий рост. Всё подходит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Александр Руденко провёл 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.