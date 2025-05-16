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Егор Сорокин: это проблема воспитанников «Зенита», что их нет в первой команде

Егор Сорокин: это проблема воспитанников «Зенита», что их нет в первой команде
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Бывший защитник «Краснодара» и «Рубина», а ныне футболист «Кайрата» Егор Сорокин ответил на вопрос, почему уроженцы Санкт-Петербурга и воспитанники «Зенита» не добираются до первой команды сине-бело-голубых. Отметим, что сам Сорокин родился в Санкт-Петербурге.

«Это проблема самих воспитанников. Я рос на игре Малафеева, Быстрова, Аршавина, Власова, Денисова, Кержакова. С Кержаковым фоткался на матче сборной с Андоррой, когда Александру вручали заслуженного мастера спорта — я там пухлый. Мечтал, как и легенды «Зенита», сыграть когда-то на «Петровском», почувствовать антураж Виража. Так этого и не сделал. Это были футболисты какого-то другого «Зенита» — с искринкой Ленинграда. Поменялись условия, вектор», — приводит слова Сорокина Sport24.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. В двух последних турах Российской Премьер-Лиги этого сезона «быки» сыграют с «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит» ждут игры с «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Отметим, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России. Команда Сергея Семака неизменно выигрывала Российскую Премьер-Лигу на протяжении последних шести лет.

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