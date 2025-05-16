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Булыкин: если у «Спартака» не будет медалей, не будет и Станковича в команде

Булыкин: если у «Спартака» не будет медалей, не будет и Станковича в команде
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что руководство «Спартака» отправит в отставку главного тренера команды Деяна Станковича, если красно-белые не займут место в призовой тройке РПЛ. После 28 туров чемпионата России «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Станкович возглавил красно-белых перед началом этого сезона.

«Осенью все кричали, что «Спартак» — лучшая команда в этом сезоне и имеет больше всех шансов на чемпионство, но прошло немного времени, и последние результаты — полный провал. Станкович нервничает в каждой игре, получая красные карточки. Всё это отражается на команде и руководстве клуба. Станкович сейчас подвис в «Спартаке». Есть варианты, что он покинет клуб из-за неудовлетворительных результатов. Все были восхищены «Спартаком» в первой части сезона и надеялись на трофей. Если не будет медалей, не будет и Станковича в команде», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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