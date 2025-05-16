Николай Наумов: жаль, если такой «Ростов» развалится летом

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» обыграл столичный «Спартак» со счётом 2:1.

«У «Ростова» большой шанс выиграть трофей, и они будут за него цепляться. Ростовчане очень грамотно построили игру со «Спартаком»: иногда атаковали высоким прессингом, а иногда уходили в оборону низким блоком. Красно-белые натыкались на эту стену, и поэтому ничего не получалось. Эти моменты у «Ростова» выглядели просто изумительно. Мне кажется, этот футбол ещё на багаже Карпина, а Альба его только улучшил. ЦСКА будет не очень просто в Суперфинале.

Жаль, если такой «Ростов» развалится летом. Но такова судьба подобных команд. Когда появляются мастера, их забирают более сильные клубы. Осипенко явно перерос «Ростов» — будет плюсом для всех, если он уйдёт в «Краснодар». Много ещё молодых: Комаров, Лангович и другие, которые попадают в сборную России. Их будут забирать более богатые клубы, от этого никуда не деться. Самое главное – выстроить грамотную финансовую политику, чтобы получать хорошие деньги за трансферы и вкладываться в состав», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 38 очков за 28 матчей. В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет с московским ЦСКА 1 июня.