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Зоран Тошич назвал футбольную столицу России

Зоран Тошич назвал футбольную столицу России
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что «Зенит» и «Спартак» — равноценные по принципиальности соперники для армейцев. Также сербский экс-футболист назвал футбольную столицу России: он выбрал Москву, подчеркнув, что именно там больше всего топ-команд.

«Считаю, что главные соперники для ЦСКА — и «Спартак», и «Зенит». Одного выбрать просто нельзя. Футбольная столица России? Конечно, это Москва. Здесь больше команд, а это главное», — приводит слова Зорана Тошича интернет-портал Sport24.

Напомним, в последних шести сезонах чемпионом России становился «Зенит». В нынешнем сезоне за два тура до конца чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Краснодар».

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