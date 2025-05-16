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Президент «Барселоны» Лапорта ответил, продолжит ли Ханс-Дитер Флик работу с командой

Президент «Барселоны» Лапорта ответил, продолжит ли Ханс-Дитер Флик работу с командой
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, будет ли Ханс-Дитер Флик и дальше работать главным тренером сине-гранатовых. После матча 36-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» «Барселона» выиграла чемпионский титул. Для каталонцев эта победа стала 28-й в истории.

«Высокий процент от общего успеха принадлежит именно Флику. Он в восторге от нашего проекта. Вот уже пару месяцев, как мы договорились, что он будет продолжать работу. Ханс очень счастлив, по его словам, он переживает один из своих лучших периодов в профессиональной карьере тренера», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Флик возглавил «Барселону» прошлой весной. Под руководством немца сине-гранатовые выиграли Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

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