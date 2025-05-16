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Энрике, Батраков и Угальде — самые дорогие игроки РПЛ по версии CIES

Энрике, Батраков и Угальде — самые дорогие игроки РПЛ по версии CIES
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Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте обновил примерные трансферные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги.

10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES:

1. Луис Энрике («Зенит») — € 29-40 млн;
2. Алексей Батраков («Локомотив») — € 22-31 млн;
3. Манфред Угальде («Спартак») — € 19-26 млн;
4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 18-24 млн;
5. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 15-22 млн;
6. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 10-14 млн;
7. Илья Рожков («Рубин») — € 8-10 млн;
8. Роналдо дос Сантос («Ростов») — € 5,5-7,1 млн;
9. Максим Самородов («Ахмат») — € 4,9-6,2 млн;
10. Игорь Дмитриев («Крылья Советов») — € 2,4-2,9 млн.

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