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В РФС допустили, что сборная России сыграет с именитыми соперниками

В РФС допустили, что сборная России сыграет с именитыми соперниками
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв допустил, что сборная России сможет сыграть с именитыми и знаковыми соперниками, если договорённость о проведении таких матчей будет достигнута. Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина может провести товарищеские игры со сборными Аргентины и Бразилии.

«Если договоримся, это будут именитые и знаковые соперники. Это будет хороший уровень. Конкретнее не скажу — вы будете гадать», — приводит слова Соловьёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

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