Булыкин: «Ростов» ждёт распродажа, если придёт руководство с маленьким финансированием

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новости в СМИ о возможной распродаже лидеров «Ростова». Ранее сообщалось, что клуб предлагает своих ведущих игроков топ-командам РПЛ.

«Главный вопрос — кто придёт в «Ростов» летом и какое будет финансирование клуба. Если кто-то придёт с большими деньгами и будет стоять задача биться за высокие места, могут оставить всех футболистов в команде. В противном случае команду будет ждать распродажа. При этом если «Ростов» выиграет Кубок России, многих футболистов выкупят другие команды. Больше половины игроков ростовчан очень хорошо себя проявляют в плане игры, самоотдачи, желания, борьбы и физической подготовки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.