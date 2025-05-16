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Булыкин: «Ростов» ждёт распродажа, если придёт руководство с маленьким финансированием

Булыкин: «Ростов» ждёт распродажа, если придёт руководство с маленьким финансированием
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новости в СМИ о возможной распродаже лидеров «Ростова». Ранее сообщалось, что клуб предлагает своих ведущих игроков топ-командам РПЛ.

«Главный вопрос — кто придёт в «Ростов» летом и какое будет финансирование клуба. Если кто-то придёт с большими деньгами и будет стоять задача биться за высокие места, могут оставить всех футболистов в команде. В противном случае команду будет ждать распродажа. При этом если «Ростов» выиграет Кубок России, многих футболистов выкупят другие команды. Больше половины игроков ростовчан очень хорошо себя проявляют в плане игры, самоотдачи, желания, борьбы и физической подготовки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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