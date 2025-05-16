Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Латыпов: настала пора, когда в РПЛ нужен новый чемпион

Эдуард Латыпов: настала пора, когда в РПЛ нужен новый чемпион
Комментарии

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Эдуард Латыпов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Настала пора, когда в РПЛ нужен новый чемпион. Не то чтобы я переживал за какую-то команду в чемпионской гонке. Но когда одна команда засиживается так долго, не совсем интересно. Намного лучше, когда есть интрига и другой клуб может выиграть», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу чемпионата России после 28-го тура возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (60). «Зенит» стал чемпионом России в шести сезонах подряд.

Материалы по теме
Сборная 28-го тура РПЛ. Мучители «Краснодара», автор феерического покера и тренер «Динамо»
Сборная 28-го тура РПЛ. Мучители «Краснодара», автор феерического покера и тренер «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android