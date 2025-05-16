Эдуард Латыпов: настала пора, когда в РПЛ нужен новый чемпион

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Эдуард Латыпов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Настала пора, когда в РПЛ нужен новый чемпион. Не то чтобы я переживал за какую-то команду в чемпионской гонке. Но когда одна команда засиживается так долго, не совсем интересно. Намного лучше, когда есть интрига и другой клуб может выиграть», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу чемпионата России после 28-го тура возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (60). «Зенит» стал чемпионом России в шести сезонах подряд.