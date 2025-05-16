Эдуард Латыпов: появление «Акрона» добавило конкуренции «Крыльям Советов»

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Эдуард Латыпов высказался о самарских «Крыльях Советов» и тольяттинском «Акроне». Латыпов проживает в Самаре.

«Результаты «Крыльев Советов» в этом сезоне тяжёлые. Было много сложных матчей, поэтому не всё получалось. В любом случае болею за команду и переживаю за ребят, многих из которых знаю лично. Надеюсь, что всё наладится и «Крылья» будут показывать результат, на который способны.

Появление «Акрона» в регионе добавило конкуренции. В будущем это будет подстёгивающим моментом для обеих команд», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 28 матчей. «Акрон» (35) располагается на девятой строчке.