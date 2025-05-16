Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Латыпов: появление «Акрона» добавило конкуренции «Крыльям Советов»

Эдуард Латыпов: появление «Акрона» добавило конкуренции «Крыльям Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Эдуард Латыпов высказался о самарских «Крыльях Советов» и тольяттинском «Акроне». Латыпов проживает в Самаре.

«Результаты «Крыльев Советов» в этом сезоне тяжёлые. Было много сложных матчей, поэтому не всё получалось. В любом случае болею за команду и переживаю за ребят, многих из которых знаю лично. Надеюсь, что всё наладится и «Крылья» будут показывать результат, на который способны.

Появление «Акрона» в регионе добавило конкуренции. В будущем это будет подстёгивающим моментом для обеих команд», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 28 матчей. «Акрон» (35) располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
Дзюба и «Акрон» устроили голевое шоу с «Ахматом»! Грозному, видимо, от стыков не спастись
Дзюба и «Акрон» устроили голевое шоу с «Ахматом»! Грозному, видимо, от стыков не спастись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android