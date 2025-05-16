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Экс-игрок «ПСЖ» Лейвин Курзава поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Экс-игрок «ПСЖ» Лейвин Курзава поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
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Бывший защитник «ПСЖ», а ныне футболист «Боавишты» Лейвин Курзава выразил надежду, что парижане обыграют итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов УЕФа сезона-2024/2025. Решающий матч турнира состоится 31 мая и пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Курзава ирал за «ПСЖ» с 2015 по 2024 год.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь на победу «ПСЖ». На 1000% надеюсь! Я провёл в этом клубе почти 10 лет, пережил там взлёты и падения, и хочу услышать вздох облегчения от всех в Париже. Увидеть улыбки на лицах игроков, сотрудников, всех тех, кто любит «ПСЖ» и ценит этот клуб», — приводит слова Курзава французское онлайн-издание L’Équipe.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» оказался сильнее «Арсенала». «Интер», в свою очередь, обыграл «Барселону».

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