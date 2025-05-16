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Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Игры этого тура пройдут с 17 по 19 мая.

17 мая (суббота)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

«Химки» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Пари НН» – «Факел»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

18 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Москва – «Акрон»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

19 мая (понедельник)

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.

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