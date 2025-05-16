Погребняк: у игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт 1 июня.
Fonbet Кубок России . Grand Final. 1-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Что касается Суперфинала «Ростов» — ЦСКА, многие думали, что у «Болоньи» не будет шансов в матче с «Миланом». Но мы увидели, как закончилась игра. Финал — это финал. Подготовка к этому матчу отличается от календарных игр, поэтому шансы 50 на 50. У игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб. Это отличный сценарий», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:44
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:12
-
13:12
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:31
-
12:25
-
12:21
-
12:15
-
12:03
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:35
-
11:29
-
11:20
-
11:01
-
10:58
-
10:47
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:22