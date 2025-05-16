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Погребняк: у игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб

Погребняк: у игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт 1 июня.

Fonbet Кубок России . Grand Final. 1-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается Суперфинала «Ростов» — ЦСКА, многие думали, что у «Болоньи» не будет шансов в матче с «Миланом». Но мы увидели, как закончилась игра. Финал — это финал. Подготовка к этому матчу отличается от календарных игр, поэтому шансы 50 на 50. У игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб. Это отличный сценарий», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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