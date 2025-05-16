Погребняк: у игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт 1 июня.

«Что касается Суперфинала «Ростов» — ЦСКА, многие думали, что у «Болоньи» не будет шансов в матче с «Миланом». Но мы увидели, как закончилась игра. Финал — это финал. Подготовка к этому матчу отличается от календарных игр, поэтому шансы 50 на 50. У игроков «Ростова» есть отличный шанс выиграть Кубок России и уйти в топ-клуб. Это отличный сценарий», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.