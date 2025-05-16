«Ювентус» не планирует выкупать права на Консейсау у «Порту» — Романо

Итальянский «Ювентус» не планирует совершать полноценный трансфер нападающего Франсишку Консейсау из португальского «Порту», который выступает в туринском клубе на правах аренды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ювентус» в настоящее время не планирует активировать опцию выкупа Франсишку Консейсау. Португальский вингер может вернуться в «Порту» в конце текущего сезона», — написал Романо.

В текущем сезоне чемпионата Италии 22-летний Франсишку Консейсау провёл 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также на счету футболиста девять игр, один гол и одна результативная передача в Лиге чемпионов.